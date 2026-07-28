Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта
Футболист сменит клуб
около 4 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Нападающий Ромы Артем Довбик прибыл в Болонью для оформления трансфера на условиях аренды с правом выкупа, сообщает известный итальянский инсайдер и журналист Джанлука Ди Марцио.
Довбик переходит в Болонью на условиях аренды с правом выкупа.
Довбик выступает за Рому с лета 2024 года. За это время Артем провел 63 матча за римскую команду, в которых забил 20 голов и оформил шесть ассистов.
Контракт украинца с римлянами действителен до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 млн евро.