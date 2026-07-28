Владимир Кириченко

Украинский форвард Ромы Артем Довбик перейдет в Болонью на правах аренды. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, сделка предусматривает опцию выкупа контракта за 18 млн евро. Его прибытие в Болонью ожидается сегодня. Вместе с ним прибудет аргентинский опорник Микель Амондарин из Эстудиантеса Ла-Плата, которого приобрели за 10,5 млн евро.

29-летний Довбик перешел в римский клуб в августе 2024 года из Жироны за 30,5 млн евро. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

В прошлом сезоне он забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах.

Довбик покидает Рому. Инсайдер сообщил о завершении трансфера в другой клуб Серии А