Болонья будет иметь опцию выкупа контракта Довбика за солидную сумму.
Нападающий сборной Украины – в шаге от перехода в новый клуб
около 5 часов назадПодписаться в
Артем Довбик / Фото - Yahoo
Украинский форвард Ромы Артем Довбик перейдет в Болонью на правах аренды. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, сделка предусматривает опцию выкупа контракта за 18 млн евро. Его прибытие в Болонью ожидается сегодня. Вместе с ним прибудет аргентинский опорник Микель Амондарин из Эстудиантеса Ла-Плата, которого приобрели за 10,5 млн евро.
29-летний Довбик перешел в римский клуб в августе 2024 года из Жироны за 30,5 млн евро. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.
В прошлом сезоне он забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах.
Довбик покидает Рому. Инсайдер сообщил о завершении трансфера в другой клуб Серии А