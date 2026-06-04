Павел Василенко

Челси хотел подписать бельгийского голкипера Миле Свилара. Лондонский клуб даже сделал предложение на сумму 50 миллионов евро, но Рома его отклонила, сообщает Corriere dello Sport.

Хаби Алонсо недавно возглавил Челси и начал делать первые изменения в составе. Лондонцам необходимо усиление практически на каждой позиции, включая вратарей. Их главной целью пока что является подписание Свилара.

Однако Рома четко дала понять, что не хочет расставаться со своим звездным игроком. Ситуация могла бы быть иной, если бы «джалоросси» не квалифицировались в Лигу чемпионов.

Свилар добился успеха в Италии. Вратарь Ромы является одним из лучших игроков на своей позиции в Серии А. Поэтому интерес Челси не должен удивлять. Однако сам голкипер чувствует себя как дома в итальянской столице и не намерен менять клуб.

В прошлом сезоне Свилар провел 48 матчей за Рому. Вратарь может похвастаться отличным результатом «сухих» матчей — 21.

За Рому выступает украинский форвард Артем Довбик, который этим летом может сменить клуб.