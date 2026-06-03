Павел Василенко

Интер рассматривает возможность приобретения известного игрока. По этой причине чемпионы Италии начали искать усиление в обороне. Миланский клуб придал этому приоритет и определил несколько кандидатов.

По словам инсайдера Джанлуки Ди Марцио, одним из них является лидер Ромы Джанлука Манчини. Ожидается, что Интер будет ждать результатов его переговоров с джалоросси, поскольку контракт защитника заканчивается в следующем году.

Если 30-летний итальянец решит не продлевать свой контракт, чемпионы Италии стремятся его приобрести. Варианты включают денежный трансфер в январе или бесплатный трансфер через год.

Манчини сыграл в этом сезоне 45 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает итальянца в 15 миллионов евро.

За Рому выступает украинский форвард Артем Довбик, который этим летом может изменить клубную прописку.