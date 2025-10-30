Довбик прокомментировал победу Ромы над Пармой: «Мы хорошо справились со своей задачей»
Украинский нападающий забил решающий мяч в игре
около 1 часа назад
Форвард римской Ромы Артем Довбик поделился впечатлениями от победы своей команды над Пармой (2:1) в девятом туре Серии А. Именно украинский нападающий оформил решающий гол в этом поединке. Довбик рассказал о том, как поддерживает игровую форму и мотивацию в периоды, когда долго не удается забить.
Кроме того, форвард сборной Украины прокомментировал свой гол в ворота Пармы и подчеркнул его важность для команды.
«Это был тяжелый матч, но три очка сегодня очень важны. Я очень счастлив, потому что забил второй гол, который стал решающим для нашей победы.
Мы должны хорошо выполнять свою работу, потому что очень важно играть как можно лучше в каждом домашнем матче. Последние три матча сложились для нас неудачно, но мы хорошо справились с заданием в Серии А, и теперь нам нужно продолжать в том же духе.
Как я справляюсь в этот период без голов? Я очень счастлив. Гасперини помогает мне, мои товарищи по команде помогают мне, и я чувствую себя примерно так же. Мне нужно продолжать работать, продолжать тренироваться, чтобы попытаться забить, и я очень, очень рад, что забил сегодня.
Мой гол сегодня? Мы часто видим такие передачи – мячи доходят до нападающего, но защитники в Италии очень сильные, очень плотные, и поэтому нападающему очень сложно развернуться. Поэтому нам нужно продолжать работать и совершенствоваться. Сегодня мне удалось развернуться и забить», – сказал Довбик в интервью Sky Sport и DAZN.
