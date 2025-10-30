Форвард римской Ромы Артем Довбик поделился впечатлениями от победы своей команды над Пармой (2:1) в девятом туре Серии А. Именно украинский нападающий оформил решающий гол в этом поединке. Довбик рассказал о том, как поддерживает игровую форму и мотивацию в периоды, когда долго не удается забить.

Кроме того, форвард сборной Украины прокомментировал свой гол в ворота Пармы и подчеркнул его важность для команды.