Издание Voce Giallorossa высоко оценило выступление нападающего Ромы Артема Довбика в матче девятого тура Серии А против Пармы, который завершился со счетом 2:1.

Главный редактор портала Алессандро Кардуччи отметил, что украинский форвард появился на поле на 73-й минуте, заменив Маттиаса Суле, и принес команде победу, забив решающий гол.

Кроме Довбика, оценку 7 получили только два игрока — автор первого мяча Марио Эрмосо и Пауло Дибала. Другие футболисты получили оценки в диапазоне 6–6,5.

«Он выходит на поле и, наконец, забивает с разворота, как настоящий нападающий. Ему это было нужно. Оценка – 7», – написал Кардуччи.

В сезоне 2025/26 Довбик провел за Рому 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.