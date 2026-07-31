Павел Василенко

Украинский нападающий Артем Довбик поделился первыми впечатлениями после сер на правах аренды. В интервью BFC TV, которое цитирует Tutto Bologna Web, форвард рассказал, что ключевым фактором его решения стала личная беседа с главным тренером Доменико Тедеско.

По словам 29-летнего футболиста, наставник сразу перешел к сути и задал только один вопрос.

«Он спросил меня: «Хочешь играть за Болонью?» Я ответил: «Конечно, да», – сказал Довбик.

Украинец отметил, что после этого тренер подробно объяснил видение развития команды, ее амбиции и задачи на новый сезон. Именно этот проект убедил форварда сделать выбор в пользу Болоньи.

Довбик подчеркнул, что готов полностью отдать себя новой команде и сделать все возможное, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей.

«Я поговорил с тренером, он объяснил проект и амбиции клуба. Я готов отдать все силы команде и бороться за результат».

Новость о переходе украинца позитивно встретили болельщики Болоньи, которые активно приветствовали форварда в соцсетях клуба.

Впереди украинца ждет адаптация в новой команде и борьба за место в основном составе, где он попытается доказать, что переход в Болонью был правильным шагом в его карьере.