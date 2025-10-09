Довбик рассказал, как пережил недавний провал с Ромой
Артем не забил два подряд пенальти
около 1 часа назад
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик впервые прокомментировал два нереализованных пенальти в матче 2 тура Лиги Европы против Лилля (0:1).
Нападающий дважды не смог переиграть с точки голкипера Лилля Берке Озера, но третью попытку с 11-метровой передал Матиасу Суле, который также пробил неудачно.
Это такой неприятный момент в моей карьере и впервые на таком уровне. В команде все поддержали и на следующий день вообще не говорили о том, что мы не забили 3 пенальти. Был разбор самой игры. Мы сыграли не на своем уровне.
Я проанализировал этот момент. Нужно просто сделать выводы. Единственное, о чем я сожалею, это то, что не пошел пробивать третий раз пенальти. Это меня триггерит, - рассказал Довбик.
