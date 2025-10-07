Известный итальянский экс-футболист Франческо Грациани поделился мнением о победе Ромы над Фиорентиной 2:1 в шестом туре Серии А.

Он отметил, что более справедливым результатом встречи могла бы стать ничья и добавил, что римскому клубу стоит задуматься о продаже Артема Довбика, который в этом матче отметился результативной передачей.

«Это чудо – видеть Рому на вершине турнирной таблицы. У них все хорошо, и им немного везет: это идеальное сочетание. Ничья на «Артемио Франки» была бы вполне справедливым результатом.

В атаке Ромы сохраняются уже привычные проблемы. В январе команду нужно усилить, продав Довбика и приобретя еще одного центрального нападающего. Его время вышло», – сказал бывший футболист Retesport.