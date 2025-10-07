Итальянский журналист Уго Трани сообщил, что зимой римская Рома собирается отдать в аренду форварда сборной Украины Артема Довбика, поскольку игрок не справляется со всеми требованиями главного тренера Джана Пьеро Гасперини.

Трани также отметил, что наставник Ромы намерен усилить атакующую линию новым футболистом.

«Гасперини будет требовать отдать Довбика в аренду в январе и подписать хорошего атакующего игрока. Таков план. Но посмотрим, осуществится ли он.»

«Я говорю о Довбике, поскольку именно он принадлежит Роме, и его нужно продать в конце сезона, так как он не показывает свою лучшую игру. У него есть свои особенности, их уже не переделаешь, он делает движения, отличные от тех, которые нужны Гасперини», - сказал Трани в эфире программы Te la do io Tokyo.