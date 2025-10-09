Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о своем возвращении в ряды национальной команды.

Позвонили администраторы и сказали, что вызывают в сборную. Конечно, разговаривал с Сергеем Станиславовичем перед этим. Год в сборной не был, но время пролетело очень быстро. Рад вернуться. Надеюсь, что смогу принести пользу нашей сборной.

Конечно, очень скучал. С ребятами всегда на связи, но не виделись год. Чувствую себя хорошо, но спал очень мало. В два часа ночи прилетел только из Неаполя, потом рейс был в шесть. Поспал всего два часа, сейчас буду отдыхать.

Что касается ожиданий, сейчас пообщаемся и будем готовиться, потому что два важных матча впереди. Будем разбирать и готовиться к матчам.