Малиновский сказал всё, что думает по поводу решения Реброва вернуть его в сборную
Полузащитник Дженоа может помочь Украине улучшить свои позиции в отборочной группе на ЧМ-2026
около 1 часа назад
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о своем возвращении в ряды национальной команды.
Позвонили администраторы и сказали, что вызывают в сборную. Конечно, разговаривал с Сергеем Станиславовичем перед этим. Год в сборной не был, но время пролетело очень быстро. Рад вернуться. Надеюсь, что смогу принести пользу нашей сборной.
Конечно, очень скучал. С ребятами всегда на связи, но не виделись год. Чувствую себя хорошо, но спал очень мало. В два часа ночи прилетел только из Неаполя, потом рейс был в шесть. Поспал всего два часа, сейчас буду отдыхать.
Что касается ожиданий, сейчас пообщаемся и будем готовиться, потому что два важных матча впереди. Будем разбирать и готовиться к матчам.
В октябре подопечных Сергея Реброва ожидают два матча отборочного цикла к чемпионату мира-2025. 10 октября украинцы проведут выездную встречу против Исландии, а 13 октября номинально дома примут Азербайджан.
Сборная Украины в первых двух турах команда набрала всего одно очко в группе D, занимая лишь третью ступень. Отставание от лидера Франции составляет пять пунктов, от второй Исландии — два. Даже Азербайджан «сине-желтые» не опережают по очкам, имея аналогичное количество баллов.
Ранее вратарь сборной Украины Анатолий Трубин опубликовал мотивационное видео о своем возвращении в ряды национальной команды.