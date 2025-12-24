Римская Рома продолжает подготовку к 17 туру Серии А против Дженоа. 24 декабря команда провела тренировку на спортивном комплексе Фульвио Бернардини в Тригории.

По данным Vocegiallorossa.it, украинский форвард Артем Довбик и защитник Марио Эрмосо частично присоединились к занятиям с командой и надеются попасть в заявку на ближайший матч.

Напомним, Довбик получил травму 9 ноября в игре против Удинезе (2:0), когда ему диагностировали разрыв сухожилия прямой мышцы левого бедра.

В этом сезоне форвард провел 14 матчей за Рому во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость украинского футболиста составляет 20 миллионов евро. Ранее легенда Ромы сделал заявление о Довбике.