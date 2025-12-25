Команда Довбика завершила сезон-2024/25 с серьезным дефицитом
Римский клуб ушел в минус на 53,9 млн евро
32 минуты назад
Артем Довбик/фото: Рома
По итогам финансового года, завершившегося 30 июня 2025 года, Рома зафиксировала дефицит в размере 53,9 млн евро, сообщает Calcio e Finanza.
Это стало улучшением по сравнению с сезоном 2023/24, когда убытки клуба составляли 81,4 млн евро.
Под руководством владельца Дэна Фридкина, который возглавляет клуб с августа 2020 года, суммарные финансовые потери Ромы достигли 643 млн евро.
В следующем финансовом году клуб планирует продолжить сокращение дефицита, а также инвестировать в строительство нового стадиона и улучшение финансового управления.
Ранее сообщалось, что Рома начала предлагать Довбика клубам Ла Лиги.