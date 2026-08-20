Павел Василенко

Нападающий Артем Довбик возглавил рейтинг зарплат в Болонье. Украинский форвард, который в сезоне-2026/27 будет выступать за итальянский клуб на правах аренды из Ромы, будет получать самую высокую зарплату среди всех футболистов команды.

По информации Capology, годовая чистая зарплата Довбика в Болонье составит 3,7 миллиона евро. С учетом предусмотренных контрактом бонусов эта сумма может вырасти до 4,63 миллиона евро.

По фиксированной зарплате украинец делит первое место с Риккардо Орсолини, который также получает 3,7 миллиона евро в год. В то же время итальянец может заработать еще 930 тысяч евро в виде бонусов, что позволит ему достичь общей суммы 4,63 миллиона.

Болонья начнет новый сезон в Серии А 24 августа домашним матчем против Лацио.