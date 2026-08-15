Болонья з Довбиком програла Брайтону в контрольном матче
Украинец вышел на поле в стартовом составе
Фото: Болонья
Итальянская Болонья уступила английскому Брайтону в контрольном поединке.
Первый тайм прошел без забитых голов. Единственный гол во встрече во втором тайме забил Джек Гиншелвуд.
Украинский нападающий Болоньи Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел свой второй контрольный матч за итальянскую команду.
Контрольный матч
Брайтон – Болонья – 1:0
Гол: Гиншелвуд, 59
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