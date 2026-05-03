Сергей Разумовский

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик близок к возвращению на поле после травмы. Об этом сообщает Il Tempo.

Форвард приближается к завершению восстановления после операции, которую перенес в январе. Для финального этапа реабилитации римский клуб организовал для Довбика поездку в Финляндию, где он пройдет заключительное медицинское обследование перед возвращением в общую группу.

Кадровая ситуация в Роме постепенно улучшается на решающем отрезке сезона. В команду уже вернулся полузащитник Ману Коне, который может помочь римлянам в ближайших матчах. Ожидается, что вскоре в заявку сможет вернуться и Довбик.

В клубе рассчитывают, что украинский нападающий будет готов к одному из ближайших туров. Ориентировочной датой возвращения называется матч против Пармы, который запланирован на 10 мая, а также дальнейшие ключевые поединки сезона.

В нынешней кампании Артем Довбик провел за Рому 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего украинского форварда составляет 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рома оформит трансфер конкурента Довбика за 25 млн евро.