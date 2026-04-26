Рома завершает трансфер конкурента Довбика за 25 млн евро
Контракт нидерландца будет рассчитан до 2030 года
около 2 часов назад
Доніелл Маллен / Фото - Yahoo
Нападающий Астон Виллы Дониелл Маллен станет игроком Ромы на постоянной основе. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По данным источника, римский клуб принял решение активировать опцию выкупа игрока в размере 25 миллионов евро. Контракт нидерландца с римлянами будет рассчитан до 2030 года.
В этом сезоне 27-летний Маллен сыграл 45 матчей, забил 19 голов и отдал 3 ассиста. За итальянский клуб он провел 16 игр, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее стало известно, что Довбик будет выставлен на трансфер.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05