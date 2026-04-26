Владимир Кириченко

Нападающий Астон Виллы Дониелл Маллен станет игроком Ромы на постоянной основе. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, римский клуб принял решение активировать опцию выкупа игрока в размере 25 миллионов евро. Контракт нидерландца с римлянами будет рассчитан до 2030 года.

No doubts: Donyell #Malen will become an #ASRoma’s player on a permanent deal for €25M from #AstonVilla. Contract until 2030. He has scored 11 goals and provided 1 assist in 14 games during this season in Serie A. #transfers #AVFC https://t.co/R62dKzv45B — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 26, 2026

В этом сезоне 27-летний Маллен сыграл 45 матчей, забил 19 голов и отдал 3 ассиста. За итальянский клуб он провел 16 игр, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Довбик будет выставлен на трансфер.