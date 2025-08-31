28-летний форвард Ромы Артем Довбик этим летом может сменить команду — на украинца претендует семикратный победитель Лиги чемпионов.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, сам Довбик заинтересован в переходе в Милан и даже готов рассмотреть вариант аренды на один сезон. Агент игрока Габриэле Джуфрида уже ведет переговоры, пытаясь ускорить процесс переезда нападающего в столицу итальянской моды.

Напомним, Рома выкупила украинца у Жироны в августе 2024 года за 30,5 млн евро. С тех пор Довбик успел провести 46 встреч, отметившись 17 голами и 2 ассистами. Контракт футболиста рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что Довбик вышел на замену за Рому.