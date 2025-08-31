Павел Василенко

30 августа состоялся матч второго тура чемпионата Италии, в котором Пиза принимала Рому, за которую выступает Артем Довбик. Украинский форвард начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 73-й минуте игры.

Первый тайм прошел без голов, но после перерыва римляне открыли счет – Суле поразил ворота после скидки Фергюсона.

Рома занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав шесть очков. Дебютант элитного дивизиона Пиза идет на 14-й позиции с одним баллом.

Серия А, 2-й тур

Пиза – Рома – 0:1

Гол: Суле, 55.