Павел Василенко

Будущее нападающего сборной Украины Артема Довбика оказалось под угрозой. После внутреннего совещания руководство Ромы официально объявило 28-летнему форварду, что он больше не входит в планы главного тренера «волков» Джана Пьери Гасперини.

Довбик в новом сезоне Серии А сыграл один матч, выйдя на замену в поединке первого тура против Болоньи. Однако уже через несколько дней ему сообщили, что он не является приоритетным игроком для тренерского штаба. По данным инсайдера Маттео Моретто, клуб выставил украинца на трансфер, и теперь сторонам необходимо в ограниченные сроки найти решение – ведь трансферное окно в Италии закрывается 1 сентября.

С момента перехода в Рому Довбик провел 46 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом действителен до 30 июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает украинца в 30 миллионов евро.

Среди потенциальных претендентов на нападающего называют Милан, который уже ранее проявлял интерес к игроку.