Павел Василенко

Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик может снова оказаться в Ла Лиге, где уже успешно выступал за Жирону в сезоне 2023/24. На этот раз интерес к 28-летнему форварду проявляет Вильярреал, который рассматривает два варианта сделки – полноценный трансфер или аренду на один сезон.

По информации Golatv.com, сам Довбик сообщил руководство Ромы о желании вернуться в Испанию и продолжить карьеру в Примере. Сейчас обсуждается арендный вариант, причем Вильярреал готов полностью взять на себя зарплату украинца.

Впрочем, Рома отпустит нападающего только при условии, что найдет ему замену. Недавно клуб успешно провел переговоры с Челси по поводу 19-летнего Тайрика Джорджа – универсального атакующего игрока, который может действовать как в центре, так и на флангах. Если переход Джорджа будет быстро закрыт, Довбик получит «зеленый свет» на возвращение в Испанию.

С лета 2024 года Довбик провел за Рому 46 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действителен до 30 июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 30 млн евро.