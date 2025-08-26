Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна, сообщает журналист Луис Жирарди.

По его информации, интерес к 28-летнему форварду проявляет Милан, который предложил римлянам вариант обмена арендами. Таким образом, клубы могут на сезон поменяться своими нападающими.

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини больше не видит Довбика в основе и готов отпустить украинца, но при условии, что клуб найдет ему замену. В свою очередь, Милан давно следит за Артемом, однако в данный момент не имеет ресурсов для полноценного трансфера.

Поэтому россонери предложили арендовать Довбика на год, а в обратном направлении в Рим может отправиться мексиканец Сантьяго Хименес. Пока что руководство волков взяло паузу и окончательного решения не приняло.

В прошлом сезоне Хименес провел 17 матчей в Италии, отметившись пятью голами и двумя ассистами. На счету Довбика 45 игр за Рому во всех турнирах, в которых он забил 17 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее экс-игрок Ромы сделал жесткое заявление о Довбике.