Довбик может стать футболистом Милана, став частью обмена форвардами
Милан готов отдать своего нападающего в Рому
44 минуты назад
Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна, сообщает журналист Луис Жирарди.
По его информации, интерес к 28-летнему форварду проявляет Милан, который предложил римлянам вариант обмена арендами. Таким образом, клубы могут на сезон поменяться своими нападающими.
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини больше не видит Довбика в основе и готов отпустить украинца, но при условии, что клуб найдет ему замену. В свою очередь, Милан давно следит за Артемом, однако в данный момент не имеет ресурсов для полноценного трансфера.
Поэтому россонери предложили арендовать Довбика на год, а в обратном направлении в Рим может отправиться мексиканец Сантьяго Хименес. Пока что руководство волков взяло паузу и окончательного решения не приняло.
В прошлом сезоне Хименес провел 17 матчей в Италии, отметившись пятью голами и двумя ассистами. На счету Довбика 45 игр за Рому во всех турнирах, в которых он забил 17 мячей и сделал четыре результативные передачи.