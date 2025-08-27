Павел Василенко

По информации Marca, Вильярреал сделал большой шаг к подписанию Артема Довбика. Украинский нападающий Ромы уже несколько дней находится в топ-приоритете испанского клуба, однако ключевым препятствием оставались финансовые условия римлян, которые настаивают на полноценном трансфере или обязательстве выкупа.

Ситуация изменилась после того, как Вильярреал согласовал продажу Йереми Пино в Кристал Пэлас. Сделка оценивается примерно в 30 миллионов евро – и именно эти средства планируют направить на операцию с Довбиком.

Тем временем в Риме ситуация тоже динамичная: Рома ждет ответа Ньюкасла по поводу своего игрока. Если английский клуб даст зеленый свет, спортивный директор джаллоросси Федерико Массара сможет завершить трансферное лето громким ходом – начав переговоры о подписании Джейдона Санчо.