Сергей Стаднюк

Переход Артема Довбика из Ромы в Вильярреал сорвался. Об этом сообщил журналист Маттео Морето. Испанский клуб предлагал 5 миллионов евро за аренду украинца, однако римляне настаивали исключительно на полноценном трансфере.

Между тем, как информирует Corriere dello Sport, Рома также отклонила предложение и Ньюкасла об аренде украинского нападающего. Английский клуб рассматривал Довбика как возможную замену для Александера Исака и сделал запрос на платную аренду без права или обязательства выкупа. Однако это условие, опять же, оказалось неприемлемым для римлян, которые в этих переговорах стремились включить в потенциальную сделку гарантии дальнейшей продажи игрока.

Кроме того, в случае ухода украинца руководство Ромы планирует подписать форварда высокого уровня, который смог бы сразу усилить команду. Ранее журналист Il Tempo Филиппо Биафора сообщал, что посредники работают над тем, чтобы договориться о трансфере Довбика именно в Ньюкасл.

Довбик перешел в Рому в августе 2024 года за 30,5 миллиона евро и в прошлом сезоне отметился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах за «волков».

Также сообщалось, что нападающий сборной Украины может остаться в Италии.