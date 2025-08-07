Форвард Ромы - о конкуренции с Довбиком: «Может случиться так, что я буду играть с Артемом»
Ирландский форвард не видит ничего плохого в конкуренции
около 3 часов назад
Ирландский форвард Эван Фергюсон, который перешел в Рому из Брайтона на правах аренды, прокомментировал конкуренцию с украинцем Артемом Довбиком.
«В футбол играют только одиннадцать человек, поэтому нормально, что игроки соревнуются за одно и то же место. Просто нужно много работать. Но может случиться так, что я буду играть с Артемом: в первом товарищеском матче мы играли с двумя нападающими, я и Дибала...», - сказал Фергюсон для Sosfanta.com.
Во время предсезонных матчей в составе римлян Фергюсон успел проявить себя с лучшей стороны, забив шесть голов в четырех встречах.
Ранее итальянский журналист жестко раскритиковал украинского форварда Ромы Артема Довбика.
