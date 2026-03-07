«Реал» в компенсированное время одержал победу над «Сельтой».
«Сливочные» в выездном матче Ла Лиги едва не потеряли очки
около 2 часов назад
В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на Балаидосе сыграл гостевой матч против Сельты.
На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Реала Орельен Чуамени. Но, ещё до перерыва нападающий Сельты Борха Иглесиас восстановил равновесие.
На 90+4 минуте забитый мяч в исполнении капитана команды Федерико Вальверде принёс «сливочным» выездную победу.
Ла Лига. 27-й тур
Голы: Иглесиас 25 – Чуамени 11, Вальверде 90+4
Предупреждения: Иглесиас 31 – Чуамени 86, Асенсио 90
После 27 сыгранных матчей испанской Ла Лиги Реал набрал 63 очка и занимает второе место. Сельта с 40 очками располагается на шестой позиции.
