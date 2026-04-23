Драма в Бергамо. Лацио в сумасшедшей серии пенальти огорчил Аталанту и вышел в финал Кубка Италии
Вратарь римлян Мотта отбил 4 удара в лотерее
около 5 часов назад
Лацио вышел в финал Кубка Италии, обыграв Аталанту в драматическом полуфинальном матче в серии пенальти.
После ничьей в первой игре (2:2) матч в Бергамо завершился ничьей 1:1 в основное время, и судьба путевки в финал решалась в лотерее.
Лацио вышел вперед на 84-й минуте благодаря голу Алессио Романьоли после передачи Маттиа Дзакканьи.
Аталанта быстро ответила. Марио Пашалич сравнял счет на 86-й минуте, вернув интригу в противостояние (1:1).
Дополнительное время победителя не определило, а в серии пенальти точнее были футболисты Лацио (пен. 2:1).
Отметим, что вратарь римлян Эдоардо Мотта отразил четыре пенальти в серии.
Лацио получил путевку в финал, где сыграет против Интера, игра пройдет 13 мая в Риме на стадио Олимпико.
Кубок Италии. Полуфинал
Аталанта – Лацио 1:1, пен 1:2 (первый матч – 2:2)
Голы: Пашалич, 86 – Романьоли, 84
Напомним, Чернигов в серии пенальти выбил Металлист 1925 и вышел в финал Кубка Украины.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
