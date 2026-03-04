Комо и Интер не выявили победителя в полуфинале Кубка Италии
Ответный матч состоится 22 апреля
около 10 часов назад
Комо – Интер / Фото - Politico
В первом полуфинальном матче Кубка Италии сезона-25/26 Комо на своем поле принимал миланский Интер.
Игра завершилась без забитых мячей – 0:0.
Несмотря на ряд замен с обеих сторон во втором тайме, ни одной из команд так и не удалось открыть счет в этом противостоянии.
Кубок Италии. Полуфинал
Комо – Интер 0:0
Ответный матч, где хозяином станет клуб из Милана, запланирован на 22 апреля в 19:00.
Напомним, Спортинг минимально обыграл Порту в первом матче полуфинала Кубка Португалии.
Поделиться