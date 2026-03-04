Владимир Кириченко

В первом полуфинальном матче Кубка Италии сезона-25/26 Комо на своем поле принимал миланский Интер.

Игра завершилась без забитых мячей – 0:0.

Несмотря на ряд замен с обеих сторон во втором тайме, ни одной из команд так и не удалось открыть счет в этом противостоянии.

Кубок Италии. Полуфинал

Комо – Интер 0:0

Ответный матч, где хозяином станет клуб из Милана, запланирован на 22 апреля в 19:00.

