Бавария снова разгромила Аталанту, Реалу предстоит ужас в четвертьфинале ЛЧ
Мюнхенцы катком переехали команду Палладино
около 4 часов назад
Мюнхенская Бавария одержала разгромную победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26 над итальянской Аталантой.
Игра состоялась на Альянц Арене в Мюнхене и завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Венсана Компани.
Дубль в составе Баварии оформил Гарри Кейн. Еще по одному мячу забили Леннарт Карль и Луис Диас. Единственный гол в составе бергамасков в конце встречи забил Лазар Самарджич.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Бавария – Аталанта 4:1, первый матч – 6:1
Голы: Кейн, 25 (пен.), 54, Карль, 56, Диас, 70 – Самарджич, 86
Бавария вышла в четвертьфинал ЛЧ, выиграв противостояние у бергамасков 10:2. В 1/4 финала еврокубка мюнхенцы сыграют с мадридским Реалом.
Напомним, Реал в третий раз подряд выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов.
