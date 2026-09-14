Павел Василенко

Атакующий полузащитник Кальяри Даниэль Мальдини попал в ДТП в Милане, после чего полиция аннулировала его водительские права. Как сообщает ANSA, тест на алкоголь оказался положительным. В первом тесте показатель составил 0,91 мг/л, во втором — 0,89 мг/л. В настоящее время ожидаются результаты проверки на наличие наркотических веществ.

Мальдини провел вечер в Милане после матча Кальяри с Аталантой, в котором его команда победила со счетом 2:1. Футболист забил решающий пенальти. ДТП с участием его Porsche Carrera 4 произошло около 5:15 утра на улице Виа Караччоло.

В аварии столкнулись два автомобиля. Всего пострадали шесть человек — две девушки в возрасте 20 и 22 года, трое молодых людей в возрасте 19, 20 и 21 года, а также сам Мальдини, которому вскоре исполнится 25 лет. Все получили легкие травмы.

Мальдини находился в машине вместе с девушкой и двумя парнями. Porsche врезался в Golf, где ехали мужчина и женщина. Пятерых пострадавших доставили в больницы, одному помощь оказали на месте.

Сам футболист после осмотра также был доставлен в больницу Фатебенефрателли. Адвокат Данило Буонджорно заявил, что Мальдини быстро выписали, и он чувствует себя хорошо.