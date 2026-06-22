Павел Василенко

Трехминутные «перерывы на свежесть», введенные для чемпионата мира, стали предметом многочисленной критики. Помимо маркетингового аспекта инициативы, который подвергся резкой критике, многие также выражают недовольство спортивными последствиями этих перерывов.

«Эти три минуты меняют футбол... Независимо от того, какая команда находится в удачном периоде, три минуты всё прерывают», – сказал Дидье Дешам после победы Франции в товарищеском матче против Бразилии в марте.

И, очевидно, тренер сборной Франции был прав. Согласно статистическим анализам, 78% перерывов на освежающий напиток с начала чемпионата мира 2026 года повлияли на динамику матчей.

Чтобы получить этот процент, были проанализированы 56 остановок в первых 28 матчах турнира, используя данные, предоставленные компанией Driblab: ожидаемая угроза (xT). Этот показатель позволяет определить, какая команда ближе к забитию гола минута за минутой, исходя из владения мячом, позиции на поле, передач и ведения мяча.

Если подробнее, 24 перерыва привели к изменению динамики, тогда как еще 20 заставили команду, доминировавшую до трехминутного перерыва, потерять контроль над матчем.

Эти данные подтверждают аргументы против введения «перерывов на гидратацию» на этом чемпионате мира. В течение первой недели турнира эти перерывы часто освистывали, а футбольные болельщики жаловались, что эта инициатива дает вещателям больше рекламных окон и, как следствие, дополнительные доходы