Павел Василенко

Легендарный мексиканский вратарь Гильермо Очоа подтвердил, что окончательно завершит профессиональную карьеру после чемпионата мира 2026 года.

Уроженец Гвадалахары, который играл за кипрский клуб АЕЛ Лимасол в сезоне 2025/26, отправился на свой шестой чемпионат мира, установив исключительный рекорд в истории этого большого турнира.

«Сборная Мексики всегда была моим компасом, моим направлением в карьере и в жизни. Я не представляю свою карьеру без национальной команды. Я не знаю, какой она была бы без неё. Мое время в национальной сборной подходит к концу, и я больше не вижу никакого смысла в футболе. Не вижу никакой причины продолжать. Я наслаждался каждым моментом. Я отдавался на поле всеми силами. Я ухожу с мирной душой и высоко поднятой головой, горжусь всем, что пережил», – подытожил 40-летний голкипер со слезами на глазах на официальном сайте FIFA.

Международная карьера мексиканского вратаря началась в 2005 году. В течение следующих двух десятилетий он стал постоянной опорой национальной сборной, сыграв 152 матча за национальную команду, что сделало его одним из самых выдающихся вратарей в истории КОНКАКАФ.

Его клубная карьера была чрезвычайно разнообразной и провела его по нескольким футбольным странам. В течение своей карьеры он носил футболки известных клубов, таких как Америка, Малага, Гранада, Салернитана и Стандард.