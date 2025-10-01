Павел Василенко

Уругвайский нападающий Луис Суарес находится в отличной форме после возвращения в Интер Майами, забив три мяча в трех матчах MLS после отбытия дисквалификации за неспортивное поведение.

В ночь на 1 октября 2025 года в MLS состоялся матч между Интер Майами и Чикаго Файр, в котором уругваец забил дважды, но его команда проиграла со счетом 3:5.

38-летний Суарес забил два гола во втором тайме, сравняв счет с 1:3 до 3:3, но концовка матча принадлежала гостям, которые благодаря победе – первой с 2017 года – обеспечили себе место в плей-офф. Капитан Интер Майами Лионель Месси не отметился второй матч подряд.

MLS

Интер Майами – Чикаго Файр – 3:5

Голы: Авилес, 39, Луис Суарес, 57, 74 – Д'Авилла, 11, Дин, 32, Куаме, 43, Рейнольдс, 80, Гутьеррес, 83.