Павел Василенко

Скандал с участием Луиса Суареса после финала Кубка лиги между Интер Майами и Сиэтл Саундерс набирает новые обороты. Опытного уругвайца уже дисквалифицировали на шесть матчей Кубка за плевок в сотрудника штаба соперника. Но на этом дело не ограничилось.

Дисциплинарный комитет MLS принял более строгое решение – Суарес также пропустит три матча чемпионата лиги. Таким образом, отстранение будет действовать сразу, а не только в следующем розыгрыше Кубка.

Сам футболист не остался в стороне и признал вину:

«Это был момент большого напряжения и разочарования. То, что произошло, не должно было случиться, но это не оправдывает моей реакции. Я совершил ошибку и искренне сожалею», — написал 38-летний нападающий в соцсетях.

Суарес несколько раз сталкивался с дисциплинарными взысканиями на протяжении своей игровой карьеры, ранее он был наказан за то, что показал средний палец и укусил итальянского центрального защитника Джорджо Кьеллини и сербского защитника Бранислава Ивановича.