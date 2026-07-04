Павел Василенко

Согласно сообщению Sportske Novosti, Хорватская федерация футбола завершит сотрудничество с главным тренером национальной сборной Златко Даличем.

Хорваты выбыли в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года после драматического поражения от Португалии (1:2).

Хорватская федерация футбола намерена вернуть Славена Билича. Переговоры с тренером состоялись перед чемпионатом мира, и реакция была положительной. Капитан Лука Модрич также поддержал эту идею. Среди обсуждаемых имен был и Ивица Олич, но федерация считает, что для него будет лучше возглавить молодежную сборную страны.

По данным некоторых хорватских СМИ, Далич уже имеет контракт с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов, согласно которому он будет получать 5 миллионов евро за сезон.