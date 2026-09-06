Два гола за девять минут решили судьбу матча Верес – Зоря
Команды сильнейшего не выявили
Фото - НК Верес
В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги ровенский Верес на своем стадионе сыграл вничью с луганской Зарёй. Поединок завершился со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперед на 22-й минуте благодаря точному удару Владислава Шарая. Подопечные Виктора Скрипника отыгрались через девять минут – отличился Домагој Јелавич. Во втором тайме счёт не изменился.
На данный момент Верес занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав пять очков, Заря идет седьмой с семью баллами.
УПЛ, 5-й тур
Верес – Заря – 1:1
Голы: Шарай, 22 – Јелавич, 31.