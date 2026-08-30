Денис Седашов

ЛНЗ уступил Вересу в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

Из-за трех воздушных тревог поединок в Черкассах длился более 6,5 часов. Первая пауза возникла в середине первого тайма и длилась 40 минут. На 78-й минуте игру снова остановили: команды вернулись на поле через два часа, однако сыграли только четыре минуты до следующего сигнала тревоги.

После третьей вынужденной паузы, которая затянулась еще на два часа, Верес одержал победу благодаря точному удару Чечера после углового.

УПЛ. 4-й тур

ЛНЗ – Верес – 0:1

Гол: Чечер, 83

Черноморец минимально обыграл Кривбасс.