Экс-форвард сборной Нидерландов оценил трансфер Зинченко в Аякс
Данні Куверманс – об украинском новичке Аякса
около 3 часов назад
Александр Зинченко/фото: Аякс
Бывший нападающий сборной Нидерландов Данни Куверманс прокомментировал трансфер украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский Аякс, поделившись своим взглядом на этот переход.
«Я думаю, что это прекрасное подписание. Я точно так считаю. Он хорошо проявил себя на позиции защитника в английской Премьер-лиге, а там, конечно же, играют не слабые игроки.
Конечно, он играл в сильной команде, но если ты можешь хорошо выступать в Премьер-лиге, то сможешь сделать то же самое и в Эредивизи», — цитирует Куверманса Voetbal Primeur.
