Бывший нападающий сборной Нидерландов Данни Куверманс прокомментировал трансфер украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский Аякс, поделившись своим взглядом на этот переход.

«Я думаю, что это прекрасное подписание. Я точно так считаю. Он хорошо проявил себя на позиции защитника в английской Премьер-лиге, а там, конечно же, играют не слабые игроки.

Конечно, он играл в сильной команде, но если ты можешь хорошо выступать в Премьер-лиге, то сможешь сделать то же самое и в Эредивизи», — цитирует Куверманса Voetbal Primeur.