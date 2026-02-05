Нидерландские СМИ сообщают, что Александр Зинченко может получить в Аяксе неожиданную роль. По информации журналиста Майка Вервея, тренерский штаб амстердамского клуба рассматривает украинца как опорного полузащитника, а не на привычной для него позиции левого защитника.

В зимнее трансферное окно Аякс активно искал усиление в центральной зоне, однако приоритетные цели оказались недоступными. В результате выбор пал на Зинченко, который имеет солидный опыт игры в полузащите, в том числе в составе сборной Украины. На клубном уровне в последние годы футболиста чаще всего использовали на левом фланге обороны, однако его универсальность и высокий футбольный интеллект позволяют безболезненно рассматривать вариант с переводом в центр поля.

Зинченко перешел в Аякс из лондонского Арсенала за 1,5 миллиона евро и подписал контракт до 30 июня 2026 года. Дебютировать за новую команду украинец может уже 8 февраля в выездном матче против АЗ, который начнется в 15:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Зинченко согласился на снижение зарплаты в Аяксе.