Два новичка Первой лиги сыграли друг против друга уже в стартовом туре. Видео
Кто из команд, повысившихся в классе, оказался все же сильнее?
около 1 часа назад
Фото - НК Пробий
В стартовом туре украинской Первой лиги встретились два новичка второго профессионального дивизиона – Пробий и Чернигов.
Хозяева решили судьбу матча уже на третьей минуте, когда точным ударом отметился Фелипович. Черниговцы пытались отыграться, но не смогли сломать оборону «народной команды».
Пробий стартует с победы в новом сезоне. Также по три очка имеют Прикарпатье, Агробизнес, Черноморец, Ворскла и ЮКСА.
Первая лига, стартовый тур
Пробий – Чернигов 1:0
Гол: Фелипович, 3
Напомним, Чернигов стал бронзовым призером прошлого сезона Второй лиги.