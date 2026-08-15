Владимир Кириченко

Голкипер Реала Андрей Лунин в последние дни был предложен Ювентусу. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб раздумывает над подписанием 27-летнего украинца.

Реал купил Лунина у Зари летом 2018 года за 8,5 млн евро. В прошлом сезоне он пропустил 21 гол в 12 матчах и 1 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Лунин услышал вердикт за ассист в матче Реала против Депортиво.