Павел Василенко

Украинский голкипер Андрей Лунин помог Реалу завоевать Трофей Тересы Эрреры в матче против Депортиво, отдав 50-метровую результативную передачу на Браима Диаса.

Sport.es оценил игру Лунина на 6/10 и отметил его перспективы в борьбе за место в основе.

«Украинец имеет все шансы заявить о себе как о реальной альтернативе Куртуа, когда Реал осознает, что ему придется искать надежную замену для лучшего вратаря, которого он когда-либо имел».

Контракт украинского голкипера с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего Лунина в 12 миллионов евро.

Голкипер выступает за Реал с лета 2018 года, когда перебрался в Мадрид из луганской Зари за 8,5 миллиона евро. За испанский гранд украинец провел 74 матча, пропустил 91 гол и 23 раза оставлял свои ворота «сухими».