Милан столкнулся с кадровыми трудностями перед ближайшими матчами, сообщают L'Équipe и ESPN. Проблемы вызваны травмами полузащитника Адриена Рабьо и вингера Кристиана Пулишича, полученными во время международной паузы в играх за свои сборные.

Пулишич травмировался в товарищеском матче сборной США против Австралии (2:1), где покинул поле на 31-й минуте. В ближайшие дни 27-летний американец вернется в Милан для дополнительного обследования, и при подтверждении серьезности повреждения он пропустит примерно месяц.

Рабьо же повредил икроножную мышцу в матче отбора ЧМ-2026 против Азербайджана (3:0). СМИ сообщают, что на восстановление ему потребуется несколько недель. В текущем сезоне Пулишич сыграл восемь матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста, а у Рабьо на счёту шесть поединков и одна результативная передача.

Следующими соперниками Милана станут Фиорентина, Пиза, Аталанта, Рома, Парма и Интер. После шести туров команда набрала 13 очков и занимает третье место в Серии А, уступая Наполи двумя баллами.