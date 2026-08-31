Проблемы для Динамо? Два лидера центра поля киевлян пропустят матч против амбициозного новичка УПЛ
Одного из них дисквалифицировано, а причина отсутствия другого в настоящее время неизвестна
Стали известны стартовые составы Буковины и Динамо на матч четвертого тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Каменец-Подольском начнется в 18:00.
В составе киевской команды в стартовую одиннадцатку вернулся опытный вингер Андрей Ярмоленко. Он начнет матч на правом фланге атаки.
В то же время Динамо не сможет рассчитывать на двух важных полузащитников. Владимир Бражко пропускает встречу из-за дисквалификации, которую получил после второй желтой карточки в матче против Колоса (2:1). Причина отсутствия Николая Шапаренко на данный момент не сообщается.
🔷 Динамо
Суркис, Сыч, Кендзёра, Михавко, Дубинчак, Лонвейк, Рубчинский, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Пономаренко.
Запасные: Ольховой, Тиаре, Мунгенге, Люсин, Малыш, Дикий, Герреро, Биловар, Михайленко, Пихальонок, Волошин.
🟡⚫️ Буковина
Пеньков, Бусько, Карась, Безуглый, Стасюк, Витенчук, Груша, Танковский, Дахновский, Одинака, Кожушко.
Запасные: Мацюк, Каневцев, Приймак, Пидлепенец, Войтеховский, Бабак, Задерака, Романец, Мор, Клепач, Яхонтов, Ильин.
Ранее стало известно, когда Динамо проведет матч шестого тура УПЛ.
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