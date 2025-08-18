Павел Василенко

Реал уже планирует трансферную активность на следующий год. AS сообщает, что в обороне мадридской команды будут изменения.

В это трансферное окно Реал сосредоточился на укреплении обороны, потратив более 120 миллионов евро на Альваро Каррераса, Дина Хейсена и Трента Александер-Арнольда.

Сейчас у Хаби Алонсо есть пять номинальных центральных защитников: Хейсен, Эдер Милитао, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер и Давид Алаба.

Контракты немца и австрийца действуют до конца этого сезона. AS сообщает, что их контракты, скорее всего, не будут продлены.

Сообщается, что Алаба и Рюдигер в следующем году уйдут на правах свободного агента. Реал также попытается подписать Ибраима Конате, контракт которого с Ливерпулем может закончиться.

Рюдигер сыграл за Реал 156 матчей, забив семь голов и сделав четыре результативные передачи. В прошлом сезоне он был основным игроком состава.

Алаба провел 116 матчей за мадридский Реал, забив пять голов и отдав девять результативных передач. Австриец в последние годы часто выпадал из игры из-за травм.