Павел Василенко

Мадридский Реал опубликовал решительное заявление против решения Испанской федерации футбола (RFEF) одобрить проведение матча Вильярреала против Барселоны в Майами в декабре.

Мадридский клуб говорит о нарушении спортивного баланса и несправедливом преимуществе для клубов-участников, подчеркивая, что решение было принято без предварительного уведомления или консультаций.

Реал утверждает, что проведение матча Ла Лиги за пределами Испании нарушает принцип территориальной взаимности домашних и выездных матчей. Он подчеркивает, что все матчи должны проводиться на равных условиях, и что одностороннее изменение этих рамок создает неприемлемый прецедент.

«Честность соревнований требует, чтобы все матчи проводились в одинаковых условиях для всех команд. Одностороннее изменение этой системы нарушает равенство соперников, ставит под вопрос легитимность результатов и создает неприемлемый прецедент, который открывает двери для исключений, основанных на критериях, чуждых спорту. Если это предложение будет реализовано, последствия будут настолько серьезными, что станут поворотным моментом для мира футбола. Любое такое изменение в любом случае должно иметь прямое и единогласное согласие всех команд-участниц соревнований и должно полностью соответствовать национальным и международным правилам, регулирующим организацию официальных матчей».

Игроком Реала является украинский голкипер Андрей Лунин.