Павел Василенко

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга пропустит начало сезона за мадридский Реал после того, как стало известно о его растяжении голеностопного сустава.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Камавинга пропустил последние тренировки Реала и не сыграет в товарищеском матче против австрийского Тироля, который состоится 12 августа. Реал начнет сезон Ла Лиги матчем против Осасуны 19 августа.

Контракт Камавинги с Реалом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.