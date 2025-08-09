Павел Василенко

Путаница вокруг состава Реала постепенно подходит к концу. После недель спекуляций наконец стало понятно, кто заменит престижный номер 9 Килиана Мбаппе. Руководство клуба сделало ставку на молодую звезду.

Реал подписал несколько игроков в течение летнего трансферного окна, в частности Трента-Александера Арнольда, Альваро Каррераса и Дина Хейсена.

Значительные изменения в составе команды также привели к существенным изменениям в номерах на футболках. Мбаппе будет носить номер 10, начиная с следующего сезона. Клуб надеется, что признание игрока сборной Франции приведет к увеличению доходов от продаж футболок.

В течение нескольких недель было непонятно, кто займет место нападающего под девятым номером. Гонсало Гарсия упоминался как один из кандидатов на эту почетную награду.

Как сообщает официальный сайт Ла Лиги, престижный номер уже передан Эндрику.

19-летний нападающий играет за Реал с июля 2024 года. Мадридский клуб приобрел его у Палмейраса чуть меньше чем за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эндрик сыграл 37 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу, проведя на поле всего 847 минут.