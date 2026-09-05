Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал победу над Карпатами (2:1) в матче 5-го тура УПЛ. Слова приводит прессслужба команды.

Тренер донецкого клуба отметил атмосферу на трибунах и обобщил итоги поединка во Львове.

Начну с того, что здесь всегда очень сложно играть, здесь присутствует поистине невероятный футбольный дух. И я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня на стадион, чтобы подарить ту волшебную атмосферу, которую мы вместе пережили. Мне действительно приятно видеть, что, несмотря на всё, они имеют возможность наслаждаться футболом, отвлекаясь на 90 минут и улыбаясь.

Об игре скажу так: мы знали с самого начала, что наш соперник отлично организован, имеет очень хорошего тренера, качественно играет. В конце концов, «Карпаты» возглавляли турнирную таблицу по результатам стартовых четырёх туров до этого матча. Поэтому после нашего неудачного результата в предыдущем поединке мы должны были отреагировать, и я рад, что мы смогли сегодня продемонстрировать реакцию. Результат очень важен для нас в контексте дальнейшей борьбы за чемпионство.

Хочу быть откровенным: многое в плане построения игры, что мы сегодня увидели на поле, меня не устраивает, и, конечно, я буду дальше с командой анализировать и разбирать эти моменты подробно. Однако относительно борьбы, самоотдачи и достигнутого результата я чрезвычайно рад и хочу поблагодарить команду.