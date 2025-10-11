Дёкереш, Исак и компания оказались бессильны перед Швейцарией. Видео
Сборная Швеции остается сенсационным аутсайдером своей отборочной группы на чемпионат мира-2026
29 минут назад
В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Швеции дома неожиданно легко уступила Швейцарии.
Хозяева, имея в составе своих звездных лидеров Декереша и Исака, не смогли даже избежать поражения. Гости выглядели активнее на протяжении всей игры. После перерыва Джака точным ударом открыл счет, а уже в компенсированное время Манзанби закрепил успех швейцарцев.
К вашему вниманию обзор матча.
Сборная Швейцарии набрала максимум очков в трех турах группы B. Далее идут Косово (4) и Словения (2). Швеция остается сенсационным аутсайдером квартета.
Чемпионат мира-2026. Квалификация
Швеция – Швейцария 0:2
Голы: Джака 65, Манзанби 90+4
Швеция: Юханссон, Лагербильке, Гин, Гудмундссон, Бернгардссон (Гольм 72), Бергвалль (Барджи 85), Карлстрем (Салетрос 65), Аяри, Сема (Свенссон 72), Дьокереш, Исак
Швейцария: Кобель, Видмер (Хакес 74), Эльведи, Аканжи, Родригес, Фройлер, Джака, Ридер (Соу 59), Ндоэ, Варгас (Манзамби 84), Эмболо
Предупреждения: Лагербильке 90+5 – Аканжи 49
Поделиться